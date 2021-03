iFood lança plano de benefícios para fidelizar restaurantes

A disputa acirrada entre os aplicativos de entrega não se reverteu ainda em taxas menores para os restaurantes, que pagam um percentual alto do que vendem para remunerar o app. Mas a concorrência pelo menos está fazendo com que os aplicativos se mexam para fidelizar os vendedores. O iFood está anunciando um plano de benefícios que envolve parcerias com a Vivo, Supergasbras e BMG Seguros. Assim, os restaurantes parceiros vão ganhar bônus em seus planos Vivo de 10 GB de dados de celular e mais velocidade na internet, desconto de 40% no preço do botijão de gás de cozinha e seguros contra incêndios, danos elétricos e danos a mercadorias, além de assistência 24 horas.

O diretor de parcerias e novos negócios do iFood, Jason Oh, explica que esses benefícios são permanentes e a única exigência é de que o restaurante esteja com seus pratos disponíveis para venda no aplicativo. Com uma rede com 250 mil restaurantes espalhados por mil cidades, o iFood quer mantê-los na sua rede. O plano de benefícios, por enquanto, será testado apenas em Campinas e Rio de Janeiro.