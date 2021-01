Huawei está de volta ao páreo da rede de internet 5G no Brasil

Executivos da Huawei no Brasil estão animados. As recentes iniciativas da empresa para debelar a resistência do governo contra sua participação parecem estar dando resultados rápidos. Nos últimos dias conquistou vitórias importantes, as quais contaram com a participação de dois membros do governo, muito próximos ao presidente Jair Bolsonaro, e com o apoio do ex-presidente Michel Temer. Assim, a companhia voltou a participar com mais naturalidade de conversas na Anatel e no Ministério das Comunicações.

As vitórias surgiram a partir da crise causada pela retenção de insumos para a fabricação de vacinas, o que obrigou o governo brasileiro a sentar na mesa com negociadores chineses. Ninguém, nem mesmo a embaixada chinesa, esconde que a participação da Huawei no próximo leilão do 5G foi discutida pelos corpos diplomáticos dos dois países. Neste momento, os executivos da companhia não possuem mais grandes receios sobre a participação no pleito.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter