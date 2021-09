Hoje é dia de Petrobras no paredão

VEJA Mercado | Abertura | 14 de setembro.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautou o mercado para esta terça-feira: hoje é dia de Petrobras. Lira disse que a empresa precisa lembrar que seus acionistas são os brasileiros, em crítica aos altos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Assunto que apavora os acionistas da empresa na bolsa e que costumam responder a declarações como estas com uma desvalorização do papel. Mas a Petrobras deve mostrar hoje, em sessão na Câmara para explicar os altos preços, o que já vem mostrando desde a semana passada em campanhas publicitárias pelas redes sociais: o grande vilão dos preços é o ICMS. Na propaganda, a empresa diz que fica apenas com 2 reais dos preços dos combustíveis e o resto é abocanhado por diversos outros atores. Como a Petrobras é uma das principais ações do índice Bovespa, seus movimentos interessam ao mercado como um todo.

No macro, os investidores vão estar de olho na inflação americana e no resultado de serviços no Brasil.