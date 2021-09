Hoje é dia de Fomc e a Evergrande fica para depois

VEJA Mercado | Abertura | 22 de setembro.

Parece que o mercado decidiu que, pelo menos por enquanto, não é preciso mais se preocupar muito com a Evergrande e o mercado imobiliário chinês apesar de todo o estresse de segunda-feira quando o mundo parecia que ia se acabar e as bolsas caíram por todo canto. Pelo segundo dia seguido, os mercados futuros indicam que o dia será de alta. O dia hoje é de Fomc. Fomc, também conhecido como comitê de política monetária americana. Eles vão decidir sobre os juros dos Estados Unidos. A expectativa é de que não haja grandes surpresas, mas se derem qualquer sinalização de que os juros americanos vão subir…. vai ser um estresse para mercados como o Brasil. Se juro sobe nos Estados Unidos, o dinheiro voa dos outros países em busca de rendimentos de menor risco. Por aqui é dia de Copom também, mas como o resultado só sai no começo da noite, qualquer estresse no mercado fica para amanhã. A expectativa é de que não suba mais do que um ponto percentual.

Nos fatos relevantes, destaque para a Totvs que captou quase 1,5 bilhão de reais com emissão de ações e que vai usar para fazer compras.