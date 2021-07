Heineken está rondando a cervejaria Petropólis

Executivos da Heineken no Brasil estão há dois meses tentando marcar um encontro com Walter Faria, dono da cervejaria Petropólis. Faria tem dado desculpas para adiar o encontro. Oficialmente, por meio das assessorias de imprensa, a Petrópolis diz que não está à venda e a Heineken diz que a informação não procede. As duas cervejarias estão hoje bem distantes da Ambev, que é dona de mais da metade do mercado consumidor de cervejas no Brasil.