Havanna e 3 Corações firmam parceria para produzir café premium

Duas das principais marcas de alimentos de Brasil e Argentina anunciaram nesta terça-feira, 29, uma parceria para desenvolver cafés aromatizados em cápsulas. A Havanna, fabricante de doce de leite e conhecida por seus alfajores, associou sua marca à 3Corações, maior vendedora de cafés no país. O primeiro fruto do co-branding entre as empresas será o Cappuccino Doce de Leite em cápsula.

Segundo Diego Schiano, diretor da Havanna no Brasil, a parceria permite a penetração da Havanna em novos pontos de venda, ampliando os pontos de contato da marca com o consumidor final. “O produto marca a entrada da Havanna em um uma nova categoria do varejo tradicional, a de bebidas, o que amplia o interesse do público em outros produtos do nosso portfólio. Com a cápsula de cappuccino doce de leite chancelamos no varejo a venda de uma bebida que já é um sucesso em nossas lojas”, comenta o executivo.

