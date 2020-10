Havan cancela IPO após mercado rejeitar pedida de Hang

A rede varejista Havan, do empresário Luciano Hang, cancelou a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) prevista para este ano. Conforme VEJA publicou nesta segunda-feira, 6, bancos que estão assessorando a equipe de Hang sugeriram adiar o IPO devido à resistência do mercado em entregar o volume financeiro pedido pelo empresário.

Hang acredita que sua empresa valha até 100 bilhões de reais, o que a colocaria quase no mesmo patamar da queridinha do setor, o Magazine Luiza. Com o IPO, Hang esperava captar 10 bilhões de reais para alavancar o e-commerce da rede. Contudo, durante o road-show que os executivos realizaram, perceberam que o mercado não gostou do valor. Segundo conversas, a rede valeria um pouco menos da metade.

