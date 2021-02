Hacker invade página do SUS e manda recado: ‘arrumem esse site porco’

Diferentes órgãos do governo federal continuam sofrendo com a invasão de hackers aos seus sistemas. Um dos que parecem ser mais vulneráveis é a página do Datasus, área de processamento de dados administrada pelo Ministério da Saúde. O invasor, que se autodenomina “hacker sincero”, critica a segurança tecnológica, diz que está em posse de informações do Ministério e dá um recado: “arrumem esse site porco”.

