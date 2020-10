Há 4 meses Facebook busca executivo para o Whatsapp no país e não encontra

Desde junho deste ano, o Facebook está buscando um executivo para comandar a operação do Whatsapp no Brasil. Porém, ainda não encontrou a pessoa certa. Desde então, o aplicativo de mensagens já iniciou um programa de pagamentos por meio do app, entrou em rota de colisão com o Banco Central por isso, e firmou uma parceria com a 99 para agilizar a chamada por motoristas. Muito está acontecendo dentro do Whatsapp e agora, em outubro, o Facebook voltou à carga para encontrar alguém à altura da cadeira.

O aplicativo afirma que o executivo deverá construir e executar uma estratégia que estimule o crescimento de uso e de receita do WhatsApp no Brasil; trabalhar com parceiros importantes como clientes, governo, reguladores e legisladores no país; construir e liderar direta ou indiretamente um time multifuncional (Vendas, Parcerias, Políticas Públicas, Marketing, Comunicação) para garantir o atingimento dos objetivos da empresa no Brasil; e conhecer profundamente os valores, o produto e as prioridades do WhatsApp para construir uma estratégia que leve a companhia a atingir seus objetivos no país. Será que você tem o perfil da vaga?

