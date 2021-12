Guru de Moro fala em tirar benefícios fiscais e cita até Zona Franca

O guru econômico do presidenciável Sergio Moro, Affonso Celso Pastore, andou a tiracolo do ex-juiz em sua visita à Faria Lima neste início de semana. Na XP, onde estiveram com alguns gestores de fundo que relataram a conversa ao Radar Econômico, Pastore falou que para trazer a dívida a níveis sustentáveis seria preciso acabar com as desonerações tributárias e chegou a citar a Zona Franca como um exemplo do que deve ser repensado. Em algum ponto da conversa, Pastore chegou a mencionar que em última hipótese seria preciso aumentar impostos. Neste momento, Moro complementou que a carga tributária já é muito alta.

Além disso, Pastore, com o assentimento de Moro, garantiu que o país precisa de uma âncora fiscal já que o país está acabando com o teto de gastos, com a ajuda do governo. Mas os dois disseram que ainda precisam estudar os possíveis fins de desoneração e se somente isso seria possível para reestabelecer a âncora fiscal.