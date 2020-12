Guide oferece investimento ligado à recuperação da Amazônia

A Guide Investimentos está oferecendo, até segunda-feira, 7, um Certificado de Operações Estruturadas (COE), que a cada mil euros captados irá plantar uma árvore na Floresta Amazônica. Além da questão do reflorestamento, o produto ainda é atrelado ao índice S&P 500 ESG, que é baseado no desempenho de empresas listadas na bolsa americana e que se destacam por terem gestões socioambiental e de governança reconhecidas pelo mercado.

Além das questões ESG, outro objetivo do produto é fazer com que os investidores da Guide tenham a oportunidade de acessar empresas como Apple, Facebook, Microsoft e Amazon com menor risco, mas também com limitação de ganho de até 37,5% do valor investido. O COE S&P ESG da corretora foi desenvolvido em parceria com o banco francês BNP Paribas, que atuará como emissor, e ao lado da Guide, viabilizará o plantio das árvores na Amazônia por meio da ONG Reforest Action. Os investidores poderão investir a partir de 1 mil reais.

