Guedes tenta convencer investidores que falas de Bolsonaro são só palavras

O ministro da economia Paulo Guedes tentou convencer investidores internacionais no início da tarde desta sexta-feira, 10, que o discurso inflamado do presidente Jair Bolsonaro no 7 de Setembro contra ministros do Supremo eram só palavras, mas que o presidente nunca partiu para a ação e nunca ultrapassou a linha da democracia. Nunca mandou prender ninguém e nunca fez qualquer transgressão fiscal, segundo Guedes. Em evento promovido pelo banco Credit Suisse, o ministro disse que as instituições no Brasil são fortes e que quando alguém sai das quatro linhas da Constituição, seja um ministro do Supremo ou o próprio presidente, as instituições reagem e os jogadores são forçados a voltar para dentro das linhas da Constituição.

Na linha do presidente Bolsonaro, o ministro também minimizou a Declaração à Nação publicada ontem pelo presidente e disse que foi uma carta para só explicar, caso alguém não tivesse entendido, que Bolsonaro nunca conclamou ninguém contra um poder formado. Para quem não lembra, em seu discurso no dia 7, Bolsonaro disse que não cumpriria mais qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes, inflamou os caminhoneiros contra o Supremo e levou a um derretimento do mercado na quarta-feira.