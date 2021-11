Guedes “perde” a esquerda em votação da PEC dos Precatórios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentava uma aproximação com os partidos de esquerda para dar vazão à PEC dos Precatórios, considerada fundamental para a consolidação do Auxílio Brasil, de 400 reais mensais. Apesar de ser favorável à consolidação de algum programa de amparo aos mais pobres, os deputados não concordaram com os ditames da PEC. Em uma reunião coordenada pelo líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ) e pelo líder do PT, o deputado Bohn Gass (RS), os partidos à esquerda decidiram posicionar-se contrários à matéria. O Ministério da Economia contava com o apoio do PT à empreitada. “Não dá para fazer chantagem com calote naqueles que têm precatórios para receber”, afirma Gaas. “O conjunto da obra não permite que a gente vote favoravelmente ao projeto”.

Molon, por sua vez, também se posicionou contrário à aprovação da proposta na Casa. “Sou contra a PEC por três razões: ela representa um calote nos brasileiros que tiveram seus direitos reconhecidos pela Justiça, vai retirar bilhões da educação e suspeitamos que ela destine cerca de 20 bilhões de reais para o Orçamento Secreto, o que é um escândalo. Somos favoráveis a garantir recursos para o auxílio, mas não desta forma”, afirmou ele ao Radar Econômico.