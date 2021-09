Guedes não acredita no impeachment, mas a conta do dólar chegou a galope

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não acredita na possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, aventada por partidos e lideranças do Congresso Nacional. Segundo fontes muito próximas ao ministro, ele não vê possibilidade de afastamento de Bolsonaro com a quantidade de pessoas presentes nos atos golpistas de apoio ao chefe.

A base figadal do apoio à agenda de reformas, porém, não se mostra satisfeita. Aliados do ministro se manifestaram contra os atos impulsionados pelo presidente, e afirmaram, sob o risco de serem “otimistas demais”, que “nada demais” aconteceria — fora o que já aconteceu: dólar nas alturas e bolsa em declínio.