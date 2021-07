Guedes na CPI e a variante indiana Delta

VEJA Mercado Abertura, 20 de julho.

Depois do pior dia em meses para as bolsas mundiais, os mercados pelo mundo parecem ter se estabilizado e até recuperam um pouco das perdas da segunda-feira. Mas o temor com a variante Delta do coronavírus segue presente. No Brasil, a temporada de balanços abre hoje com a divulgação dos resultados da Neoenergia. O cenário político se complica para o ministro Paulo Guedes, que segundo o jornal Folha de São Paulo está na mira da CPI. A pasta de Guedes teria sido decisiva para impedir a compra da vacina Pfizer ao derrubar dispositivo de medida provisória que autorizaria o governo brasileiro a se responsabilizar por efeitos colaterais da vacina.

Nos fatos relevantes, o Carrefour anunciou que terá um novo presidente: Stéphane Maquaire. A Vale anunciou que produziu 75,7 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, alta de 12%. A Cemig está recomprando até 500 milhões de dólares em títulos de dívida no mercado externo. O Assaí anunciou venda de imóveis num valor total de 364 milhões de reais.