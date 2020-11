Guedes faz palestra para a Empiricus com Pondé e Fernanda Torres

O ministro da Economia, Paulo Guedes, a atriz Fernanda Torres e o filósofo Luiz Felipe Pondé no mesmo evento? Essa é a proposta do encontro Investidor 3.0, promovido por Vitreo e Empiricus. As instituições esperam atrair 200 mil pessoas para uma semana de palestras online que marcarão o aniversário de dois anos da empresa de investimentos e de 11 anos da casa de análise. A abertura do evento, na segunda-feira 23, será feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

As conversas abordarão desde a macroeconomia, passando pelo mercado financeiro e chegando ao esporte e à relação entre ansiedade e felicidade. O papo entre o filósofo e atriz será às 18h de terça-feira 24. Nomes de fundos multimercado como Rogério Xavier, André Jakurski e Carlos Woelz falarão na quarta-feira, quando, em outro painel, Amyr Klink e José Roberto Guimarães conversarão sobre o que o esporte ensina a respeito do disciplina e foco. A economista Zeina Latif, o empresário Abilio Diniz, o presidente da B3, Gilson Filkesztain e Sergio Rial, presidente do Santander, também palestrarão.

