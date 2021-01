Guedes e Onyx discutem viabilidade de Auxílio Emergencial

Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Onyx Lorenzoni, da Cidadania, possuem um encontro marcado às 15h desta quarta-feira, 27. A pauta, claro, é sigilosa e assessores não confirmam que o auxílio emergencial está nela. Mas está. Os estudos do Ministério da Economia sobre a possível prorrogação do auxílio estão prontos desde o ano passado. Contudo, os cálculos que serão apresentados pelo Ministério vão ajudar a sustentar a posição de Guedes de que não deve haver a prorrogação do auxílio, mesmo na versão mais enxuta, de 200 reais mensais para uma base menor de beneficiários.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter