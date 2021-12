Guedes diz a empresários que reforma administrativa dá voto em eleição

O ministro Paulo Guedes almoçou nesta sexta-feira, 10, com a elite empresarial paulista e disse aos empresários que espera fazer andar a reforma administrativa no próximo ano, mesmo sendo ano de eleições. Guedes disse que acredita que a reforma dá mais votos do que prejuízo eleitoral. Segundo Guedes, a maioria da população quer essa reforma e disse que a resistência ao projeto é de setores corporativos pontuais. Os empresários concordaram que é preciso ter uma reforma no ano que vem. Resta saber se o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados que se renova nas eleições do próximo ano, concorda com o ministro. No Congresso, o que se diz é que o próprio presidente Jair Bolsonaro não quer esta reforma.