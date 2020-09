Guedes deixa novo valor do auxílio emergencial nas mãos de Bolsonaro

O Ministério da Economia abriu mão de definir o valor para a prorrogação do Auxílio Emergencial até o fim do ano. Sugeriu, apenas, que fosse cortado para 300 reais. Paulo Guedes deixou a cargo de Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, o valor final. Na cabeça de Guedes, o orçamento de 2020 aceitará qualquer número, mas uma prorrogação dos 600 reais causará uma deterioração fiscal mais aguda. O anúncio da prorrogação está previsto para esta terça-feira, 1º. Atualmente, o auxílio custa aos cofres públicos cerca de 50 bilhões de reais por mês.

O martelo será batido no início da tarde, quando o presidente se encontrará com ministros envolvidos com o projeto. No encontro estarão Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Onyx Oliveira (Cidadania) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), que defendem maiores gastos do governo, e Paulo Guedes, que defende a contenção fiscal. O anúncio virá depois da reunião.

Quanto ao Renda Brasil, projeto que substituirá o Bolsa Família e dará continuidade ao auxílio, Guedes não encontrou ainda uma solução para chegar aos 300 reais almejados pelo presidente.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter