Guedes cancela participação em evento após debandada da equipe econômica

Atualizado em 21 out 2021, 19h32 - Publicado em 21 out 2021, 19h23

O mercado e a imprensa aguardavam uma manifestação oficial de Paulo Guedes, ministro da Economia, a respeito dos pedidos de exoneração de Bruno Funchal, secretário do Tesouro e do Orçamento, e de Jeferson Bittencourt, do Tesouro Nacional, mas ela não virá agora. O ministro participaria de uma palestra virtual da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) às 19h desta quinta-feira, 21, mas cancelou a participação de última hora. Os secretários pediram para sair após Guedes revelar uma manobra para alterar a fórmula de correção do teto de gastos para abrir um espaço de 40 bilhões de reais no orçamento do governo. A bolsa caiu, o dólar subiu e o ministro sumiu.