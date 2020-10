Guedes: ‘Brasil está muito bem visto lá fora’

14 out 2020, 21h34

O ministro da Economia, Paulo Guedes, continua otimista com o país. Na noite desta quarta-feira, 14, participou de um evento fechado do Instituto de Direito Público (IDP) e deixou claro que acredita na retomada da economia. E mais, disse que o estrangeiro também está positivo em relação ao Brasil. “Brasil está muito bem visto lá fora. Tivemos resposta fulminante à crise. A economia está retomando em ‘V’. Prova é que criamos 300 mil empregos no mês passado (setembro)”, disse.

