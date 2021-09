Guedes assinou nomeação de corregedor da Receita, mas foi barrado

O Sindicato dos auditores-fiscais da Receita Federal diz que fez uma investigação sobre a nomeação do corregedor-geral da instituição e descobriu que o ministro Paulo Guedes chegou a assinar a nomeação do auditor Guilherme Bibiane Neto, mas seu nome nunca foi publicado no Diário Oficial, mesmo tendo sido aprovado por todas as instâncias internas que opinam sobre as nomeações, inclusive a CGU. Isso indica que está havendo ingerência política para a nomeação do cargo, que é técnico, segundo o sindicato. O senador Flavio Bolsonaro tem atuado para nomear um nome de sua confiança para o cargo. Flavio é investigado no caso das rachadinhas e acusa técnicos da Receita de terem investigado seus dados sem qualquer razão.