Grupo Semenzato bate metas em plena pandemia

O Grupo Semenzato, proprietário de franquias como Espaço Laser, Odonto Company e Oak Berry, celebrou a retomada da economia com metas batidas para 2020. Segundo o comandante do conglomerado, José Carlos Semenzato, o grupo conseguirá garantir o faturamento de 3,3 bilhões de reais previsto antes da pandemia de Covid-19. “Foi uma recuperação muito rápida”, afirma.

Além das receitas obtidas pelas unidades franqueadas, ele afirma também ter registrado recorde de vendas de franquias entre julho e agosto. Foram mais de 140 novas unidades comercializadas pelo seu grupo. A explicação, segundo ele, está no alto número de fechamento de empresas, aumento do desemprego e a baixa taxa de juros. “Quem possuía dinheiro guardado, está extremamente incomodado com o baixo retorno das aplicações. Assim, foram obrigados a buscar ganhos na economia real.” Em tempo, esta semana ele também celebrou a quinta temporada do reality show Shark Tank, que será gravado no fim deste ano.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter