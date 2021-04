Grupo Pão de Açúcar deixa exclusividade do James e vai para Uber e Rappi

Depois de um ano inteiro de pandemia vivendo com exclusividade para o aplicativo de entregas James Delivery, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) percebeu que precisava ampliar seus canais de vendas para atender a mudança de hábito do consumidor. Primeiro fechou uma parceria com o Rappi e mais recentemente passou a vender também pelo Cornershop e pelo Cornershop by Uber. O cliente pode abrir os aplicativos do Uber ou Uber Eats, ir para a opção mercado, e fazer os pedidos dos supermercados Extra ou Pão de Açúcar. O Cornershop é uma empresa especializada em compras de supermercados e agenda as entregas dos produtos a partir de 1h30 da compra. A decisão do GPA de romper com a exclusividade do James já se deu no início do ano. No final de fevereiro, os executivos do grupo disseram em teleconferência com analistas que tinham comprado o James para focar no aplicativo, mas que o mercado tinha ficado competitivo demais e assim resolveram ir para outras plataformas.