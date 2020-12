Grupo Pão de Açúcar alcança receita de R$ 1 bilhão em vendas online

O ano de 2020 deve ficar marcado como um dos mais proveitosos da história do e-commerce no Brasil. Não à toa, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) ter registrado crescimentos mensais em níveis muito altos, culminando na marca de 1 bilhão de reais em vendas online. O resultado, entre janeiro e novembro deste ano, representa três vezes as vendas de todo o ano de 2019.

Segundo o GPA, o valor foi impulsionado principalmente pelo aumento da capacidade operacional do grupo e pelo ganho de participação de mercado no segmento de e-commerce alimentar, — cerca de 71%, no terceiro trimestre de 2020, de acordo com o EBIT Nielsen. Somente no último trimestre deste ano, por exemplo, as vendas online cresceram 240% em comparação ao mesmo período de 2019. Ainda em novembro, o GPA iniciou a operação do seu marketplace, o que pode impulsionar mais as vendas online nos próximos meses.

A meta de chegar a 1 bilhão de reais em vendas online estava prevista para ser atingida apenas no fim deste ano. O sucesso das categorias de bebidas na Black Friday — o setor representou 60% de toda a venda online na data — catapultou as receitas em 210%, se comparada ao festival do ano passado.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter