Grupo japonês dá aval para fundo investir mais de US$ 2 bilhões no Brasil

Entre alterações no conselho de administração e até uma possível mudança de sede, o conglomerado japonês Softbank deu aval aos gestores de seu fundo de investimentos voltado para a América Latina de investir 3 bilhões de dólares na região. Cerca de 70% desse valor devem vir para o Brasil, perfazendo um valor acima de 2 bilhões de dólares.

A expectativa é que metade do que está para ser investido seja aplicado em startups que já tem o Softbank como sócio. No Brasil, entre as empresas que receberam investimentos dos japoneses estão Gympass, Loft, Loggi e Quinto Andar, além do Banco Inter que possui capital aberto.

