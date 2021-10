Grupo Fleury vai às compras em Pernambuco

Atualizado em 18 out 2021, 09h47 - Publicado em 18 out 2021, 09h39

Por Josette Goulart

O Grupo Fleury anunciou nesta manhã a compra do Laboratório Marcelo Magalhães em um negócio de 384,5 milhões de reais. Com a aquisição, o Fleury vai expandir sua atuação em Pernambuco, com 31 novos pontos de atendimentos, e reforçar seus investimentos no Nordeste. Nos últimos 5 anos, o grupo investiu 689 milhões de reais em aquisições na região. O grupo pernambucano era assediado há anos, já que Recife é uma excelente praça para o setor de saúde. Diante do assédio, a família dona do Laboratório Marcelo Magalhães contratou Inspire Capital Partners para ver as alternativas que tinha e que culminou agora com o anúncio da venda para o Fleury.