Governo zera imposto de importação do arroz

Em reunião desta quarta-feira, 9, a Camex decidiu zerar o imposto de importação para o arroz até 31 de dezembro deste ano. Segundo o Ministério da Economia, a redução temporária está restrita à quota de 400 mil toneladas, incidente no arroz com casca não parbolizado e arroz semibranqueado ou branqueado, não parbobilizado. O preço dos alimentos é uma das maiores preocupações do governo neste momento. Antes da medida, o imposto era de 10% para o arroz em casca e 12% para o beneficiado. Para importação de dentro do Mercosul, a taxa já era zero.

