Governo vai propor a estados que isentem vale-gás de ICMS

O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a lei do vale-gás aprovada no Congresso na próxima semana e fontes do Planalto contam que o governo vai sugerir aos estados que isentem os beneficiários do programa do imposto estadual para que o desconto seja ainda maior. Mas, em meio ao clima eleitoral, o governo terá antes que convencer governadores para conseguir aprovar o corte de impostos no Confaz.