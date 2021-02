Governo paga R$ 505 milhões ao Butantan pelas vacinas

O governo federal depositou 505 milhões de reais à Fundação Butantan, entidade responsável pelo apoio administrativo ao Instituto Butantan, pela entrega de 8,7 milhões de doses da CoronaVac (58 reais por dose), informou o governo do estado de São Paulo ao Radar Econômico. O pagamento foi acusado horas depois de o Radar Econômico publicar que o Ministério da Saúde ainda não havia pago as doses. “Os recursos foram antecipados pela pasta federal a pedido do Butantan, e serão utilizados na aquisição de novos lotes de insumos de vacinas para ampliar a produção no instituto”, escreveu o governo, em nota enviada à coluna.

Segundo o governo estadual, dos valores autorizados pelo Ministério, 348 milhões de reais foram transferidos na terça, 9 de fevereiro, e outros 157 milhões de reais, nesta quarta, 10. Os valores, contudo, só foram contabilizados na tarde desta quarta. “O repasse antecipado de valores permite ao Butantan pagar seus fornecedores e investir na aquisição dos lotes subsequentes. Nem o instituto nem a fundação possuem finalidades lucrativas”, escreveu o governo paulista.

