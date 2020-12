Governo mexicano força paralisação de subsidiárias da Braskem

A Braskem informou, nesta quarta-feira, 2, que está interrompendo as atividades de suas plantas de produção de polietileno no México. A companhia, numa joint-venture com a Idesa (a Braskem detém 75% da empresa), possui três plantas em Veracruz, responsável pela produção de 1.050 mil toneladas de polietileno e emprega 830 pessoas. As operações foram iniciadas em 2016.

O problema por trás da interrupção é a suspensão do fornecimento de gás natural por parte do governo mexicano, que controla os dutos de transporte. Sem gás, as fábricas, que acumulam ativos no valor de 2,8 bilhões de dólares, ficam inoperante.

