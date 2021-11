Governo já jogava com apoio de Pacheco à PEC dos Precatórios

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nesta segunda-feira, 29, em evento com empresários paranaenses que a solução possível para o Auxílio Brasil é a PEC dos Precatórios que deve ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). “Aprovando na CCJ, eu levarei imediatamente na pauta do Senado, acredito que na quinta-feira após as sabatinas que nós temos”, disse Pacheco, que também criticou a Instituição Fiscal Independente do Senado que fez críticas ao projeto sem apresentar soluções.

A Casa Civil já contava com o apoio de Pacheco desde que o projeto foi aprovado na Câmara. A PEC além de aumentar o volume de recursos para o Auxílio Brasil, ao mudar a fórmula de cálculo do teto de gastos e parcelar precatórios também abre orçamento para as emendas de relator. Mesmo que a regra do agora já conhecido orçamento secreto mude, o dinheiro continuará tendo que ser distribuído no próximo ano e pode ser usado pelos parlamentares em ano eleitoral em seus palanques regionais. Parece que o apoio vai finalmente se concretizar.