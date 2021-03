“Governo está relutante em reconhecer o problema”, diz economista da CNI

O economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, não consegue esconder a indignação com certas “prioridades” do governo neste momento mais grave da pandemia. A mais recente dessas medidas foi o anúncio de que haverá um corte no imposto de importação sobre celulares, computadores e máquinas usadas em indústrias. “O governo fez um corte de 10% nas tarifas de importação, na semana passada, como se tudo estivesse normal e que isso fosse o mais importante a ser feito”, disse Fonseca. Se era para fazer algo na parte tributária, o importante é a reforma tributária, diz o economista. Fonseca diz que o governo precisa acelerar aprovação de reformas importantes, mesmo no meio do caos da nova onda, já que a janela para aprová-las no Congresso Nacional vai se fechando quanto mais se aproxima o ano das eleições gerais, em 2022.

Desde o início de março, com o agravamento da pandemia e as medidas de restrição que estão acontecendo em todo o país, a CNI está pedindo que o governo volte o mais rapidamente possível com o Pronampe, programa que ajudou micro e pequenas empresas a se financiarem na crise do ano passado, e o PEAC, o programa de crédito do BNDES. “O governo está relutante em reconhecer o problema”, disse Fonseca ao Radar Econômico, em referência a piora das condições econômicas.