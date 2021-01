Governo convida Tania Cosentino, da Microsoft, para projeto educacional

Carlos da Costa, secretário do Ministério da Economia, convidou a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, para integrar um órgão ligado ao governo com fins educacionais. É a iniciativa “Closing the skills gap accelerator” (que em português significa algo como “acelerando o fechamento da lacuna de habilidades”), que o governo federal está estabelecendo junto do Fórum Econômico Mundial. Segundo a carta enviada para a executiva, o projeto “faz parte da Rede Global de Aceleradores de Países, apoiado pela Plataforma do Fórum para Moldar o Futuro da Nova Economia e Sociedade. É uma iniciativa com componentes locais e globais que criará uma plataforma público-privada única, combinando os principais negócios, governo e atores da sociedade civil em uma comunidade maior de propósito e ação. Esta comunidade visa progredir no preenchimento das lacunas de habilidades entre a força de trabalho atual e futura”.

