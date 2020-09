Governo aposta todas as fichas em Mourão para melhorar imagem do Brasil

Nesta semana, foi lançada na Europa uma campanha contra o governo de Jair Bolsonaro chamada #DefundBolsonaro (não financiem Bolsonaro). Até Leonardo DiCaprio entrou na onda. Apesar da grita, o governo não crê que a campanha irá afetar os objetivos internacionais do país, muito menos a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Na visão dos assessores internacionais, a campanha está sendo financiada por grupos que temem perder espaço na agricultura, mas que os interesses da União Europeia em exportar itens industriais para o Mercosul suplantarão as reclamações.

“O texto ainda não foi submetido aos parlamentos dos diversos países da UE. Minha expectativa é de que, quando o for, a visão do Brasil será distinta, como resultado das políticas públicas implementadas pelo Governo, sob supervisão do vice-presidente Mourão”, disse ao Radar Econômico um assessor internacional do governo.

