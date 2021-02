Governo ainda não pagou um centavo sequer pelas vacinas do Butantan

Até agora, o governo de São Paulo e o Butantan já entregaram 9,8 milhões de vacinas para combater a Covid-19 ao Ministério da Saúde, que coordena o PNI (Programa Nacional de Imunizações). Em janeiro, foram 6 milhões de doses da CoronaVac no dia 17, outras 900 mil no dia 22 e mais 1,8 milhão no dia 29. No dia 5 de fevereiro, foram enviadas mais 1,1 milhão de doses.

Já estão em produção outras 8,6 milhões de doses e às 7h20 desta quarta-feira, 10, chegaram mais 5,6 mil litros de insumo para a fabricação de 8,7 milhões de doses no Butantan, Até setembro, como informou o Radar Econômico, serão 100 milhões de doses entregues ao PNI.

Apesar disso, o governo federal ainda não pagou um centavo sequer pelas vacinas do Butantan. Até o momento, quem financia o programa de vacinação federal são os contribuintes paulistas.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter