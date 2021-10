Governo adia novo Bolsa Família e bolsa entra na montanha-russa

A notícia de que o governo adiou o anúncio do novo Bolsa Família levou o mercado a uma montanha-russa. Assim que saiu a notícia, a bolsa, que caía 3,8%, subiu, reduzindo as perdas para 2,5%. Mas durou poucos segundos e, na sequencia, voltou a cair 3,1%. A questão é que adiar o anúncio do novo Bolsa Família não necessariamente muda o pano de fundo, que é o teto de gastos. O governo quer um bolsa Família de 400 reais, mas com parte financiado por Orçamento fora do teto de gastos. A ideia seria enquadrar o recurso em Orçamento de Guerra sob justificativa de que a pandemia deixou sequelas, que justificaria o gasto fora do teto. Membros do ministério da economia ameaçaram deixar o governo. O mercado não quis saber e durante todo o dia o governo apanhou nos mercados em geral. O dólar chegou a bater 5,60 reais. Com o cancelamento do anúncio não se sabe ainda se o governo voltou atrás ou apenas adiou o assunto.

No Congresso, também foi adiada a votação da PEC dos precatórios na comissão especial. A PEC pode ser uma das fontes de financiamento para o novo Bolsa Família.

+Governo quer elevar auxílio com Orçamento de Guerra para sequelas da Covid