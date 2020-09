Governador do Rio busca com o Tesouro manter a suspensão das dívidas

O governador interino do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC-RJ), tenta prorrogar o plano de recuperação fiscal do estado, o qual permite que o Rio continue sem pagar as dívidas federais. O plano está em vigência desde 2017, mas desde 2016 o estado deixou de pagar a dívida. Na tarde desta terça, 8, ele se reúne com Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional, para explicar a situação do estado. Curiosamente, há uma semana, o governo do estado enviou ao Tesouro uma série de documentos que garantiam que o Rio de Janeiro não havia estourado gastos durante a pandemia e que os sinais de fumaça detectados pelo Tesouro apareceram porque as metodologias de cálculo são diferentes.

O Rio não está sozinho. Outros estados da federação também foram questionados pelo Tesouro. São eles Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.

