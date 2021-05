Google enfrentará ação coletiva de 10 mil mulheres por igualdade salarial

Quatro mulheres que processam o Google desde 2017 por pagar salários maiores a homens, pelo mesmo trabalho, conseguiram transformar seus processos em uma ação coletiva na justiça americana. Segundo a Bloomberg, isso significa que elas vão poder representar cerca de 10.800 mulheres em uma causa que pode chegar a 600 milhões de dólares. A acusação é de que o Google violou a Lei de Igualdade Salarial da Califórnia ao pagar cerca de 17 mil dólares a menos para suas funcionárias mulheres que exerciam as mesmas funções que seus colegas homens. A empresa se defende dizendo que, se encontra qualquer disparidade em salários, faz os ajustes necessários.

O Brasil já exige a igualdade de salários, mas recentemente o Congresso tinha aprovado um projeto de lei que iria aumentar as multas e direcionar o dinheiro para as mulheres. Hoje as multas, pequenas, vão para o Estado. O projeto já estava nas mãos do presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado ou vetado, mas em uma manobra de última hora, a lei foi devolvida ao Congresso sob o argumento que tinha ido à sanção sem passar novamente pela Câmara. Bolsonaro ameaçou vetar o projeto e em uma de suas lives semanais chegou a dizer que se sancionasse a lei, isso significaria menos empregos para as mulheres porque as empresas não as contratariam. Agora, o projeto tramita novamente.