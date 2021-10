Golpes digitais: só 12% dos brasileiros não compartilham senhas e pins

Uma pesquisa feita em conjunto pela OLX, Mercado Livre e iCarro mostra um dado assustador para a segurança cibernética das pessoas: só 12% responderam que não compartilham senhas ou pins para ter mais segurança nas transações online. Mais de 20% das pessoas passam nome completo e endereço de e-mail para desconhecidos e mais de 40% passam seus números de telefones. Pesquisa anterior da OLX já mostrava que o golpe do falso pagamento representou 40% das fraudes digitais no país no primeiro semestre deste ano. Com tanta gente compartilhando seus dados por aí, não é a toa que o Brasil é o segundo país com mais golpes digitais no mundo, só perdendo para o México. A pesquisa faz parte de um esforço das três empresas para educar os usuários sobre segurança em compra e venda de produtos.