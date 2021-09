Golpe na Guiné faz ação da CBA disparar

Os preços do alumínio nos mercados futuros atingiram o seu maior valor em dez anos por conta de uma tentativa de golpe militar na Guiné, que é um dos maiores produtores de bauxita do mundo, usada na produção de alumínio. A alta dos preços atingiu em cheio a cotação das ações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que pertence à Votorantim. Já perto do fim do pregão na B3, as ações da empresa subiam 6,4%.