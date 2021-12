Goldman diz que demanda por petróleo é alta e preços podem bater US$ 100

Um relatório do banco americano Goldman Sachs divulgado nesta sexta-feira, 17, estima que o barril de petróleo pode bater 100 dólares por conta da alta demanda. O chefe de pesquisa de energia do banco, Damien Courvalin, diz no relatório que a demanda por petróleo já estava em níveis recordes antes da ômicron, e que vai continuar quando as viagens aéreas se recuperarem. Se a previsão se concretizar, será um novo baque para os preços dos combustíveis no Brasil. Os preços do petróleo estavam acima de 80 dólares e caíram no último mês para pouco acima dos 70 dólares por conta da nova variante, o que inclusive permitiu que a Petrobras reduzisse marginalmente o preço da gasolina. Mas foi uma queda de apenas 3%. No ano, a gasolina já subiu 50%, segundo índice Ticket Log.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.