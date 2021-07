General aumenta preços da gasolina, que ainda podem subir mais

Pela primeira vez na gestão do novo presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, vão subir os preços da gasolina e do diesel. A gasolina vai ser reajustada em 0,16 centavos de reais, um aumento de quase 6,5%. O diesel vai subir quase 4%, e vai para 2,81 reais o litro nas refinarias. A corretora Ativa fez as contas e acredita que, mesmo com os reajustes, os preços da gasolina ainda estão 14% defasados. A Petrobras segue os preços do mercado internacional, onde o preço do petróleo tem subido.

A Petrobras também reajustou o preço do GLP, gás de cozinha, que passará a 3,60 reais por kg, com um aumento médio de 0,20 centavos. O gás de cozinha já tinha sofrido aumento na gestão do general.