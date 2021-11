Gasolina: Bolsonaro compara Itália e Brasil, mas ignora diferença salarial

Em conversa com apoiadores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comparou o preço do litro da gasolina no Brasil com o da Itália. “Vocês viram a gasolina na Itália? 11 reais o litro. Está caro no Brasil, está caro no mundo todo. Lembra aquela historinha lá que muita gente apoiou? ‘Fique em casa e a economia a gente vê depois’. Então, chegou a conta”, disse o chefe do Executivo. Bolsonaro, porém, se esqueceu que a diferença entre a média salarial dos dois países é gritante. A Itália não possui um salário mínimo pré-estabelecido, mas trabalhadores não qualificados, como babás ou empregados domésticos, recebem salários que variam entre 600 euros e 900 euros, segundo o Iltuosalario.it, uma organização voltada para salários e leis trabalhistas na Europa desde 2004. O valor seria o equivalente a uma faixa entre 3.900 reais e 5.850 reais, em conversão direta, ou seja, pelo menos três vez mais que o salário mínimo do Brasil, atualmente em 1.100 reais. No ano, a gasolina já avançou quase 40% no país, e o preço médio nas bombas, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), é de 6,562 reais.