Gasolina acima de R$ 7 chega a todas as regiões do país. Veja os estados

Os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostram que os preços da gasolina acima de 7 reais chegaram a todas as regiões do país, na última semana. Cidades de estados de Piauí, no Nordeste, e Mato Grosso, no Centro-Oeste, ultrapassaram a marca. Ao todo, seis estados registram atualmente gasolina acima de 7 reais. Além do Piauí e Mato Grosso, estão na lista Acre, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro . Os postos mais caros estão no Rio Grande do Sul, onde a gasolina já chega perto dos 7,5 reais por litro.