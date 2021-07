Galvão Bueno vai ser garoto-propaganda da EQI

Depois de ter sido protagonista da briga entre BTG Pactual e XP, a EQI quer ter luz própria. O escritório de agentes autônomos, que gira um patrimônio de cerca de 9,5 bilhões de reais, acaba de fechar uma parceria com Galvão Bueno, que dispensa apresentações. Galvão vai ser garoto-propaganda da empresa, que espera no próximo mês finalmente virar corretora. A EQI foi a maior perda da XP para o BTG, que partiu para cima dos agentes autônomos do concorrente justamente com a estratégia de ajudá-los a virar corretora. A EQI migrou para o BTG no ano passado.