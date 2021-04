Futebol: JP Morgan pede desculpas por ter apoiado a elitista Superliga

O fiasco da tentativa dos 12 maiores clubes de futebol europeu de fazer uma Superliga elitista ainda ecoa mundo afora. Nesta sexta-feira, 23, foi a vez do banco JP Morgan pedir desculpas por ter apoiado a iniciativa. “Obviamente, avaliamos mal como esta operação seria percebida pelo mundo do futebol em geral e o impacto que teria no futuro. Vamos aprender as lições”. O banco ia aportar nada mais nada menos do que 4 bilhões de euros na empreitada. Ao euro de hoje, algo em torno de 26 bilhões de reais. O anúncio foi feito no domingo, mas a reação do público em geral foi tão forte que dois dias depois do anúncio seis clubes ingleses desistiram de participar.