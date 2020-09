Fusões e aquisições no Brasil devem crescer 18% este ano

Um levantamento feito pela consultoria Euromonitor indica que o Brasil terá um ano e tanto no mercado de fusões e aquisições. A expectativa é que o volume de negócios cresça 18% este ano, uma das dez maiores acelerações no mundo. Com a exceção da Irlanda (2º), todo o Top 10 é ocupado por países emergentes: Singapura, Irlanda, Filipinas, Catar, Vietnam, Malásia e Hungria estão à frente do Brasil.

“O Interesse de investidores internacionais na infraestrutura das empresas de telecomunicações é surpreendente. Este é o setor que tem mais apelo neste momento”, afirma Clovis Torres, diretor do escritório Souza, Mello e Torres, que acabou de montar uma nova unidade no Rio de Janeiro para surfar na onda da consolidação do país este ano.

