Fusão de Hapvida e NotreDame pode criar empresa maior que Rede D’Or

O anúncio de uma possível fusão entre as administradoras de benefícios na área da saúda Hapvida e NotreDame Intermédica fizeram suas ações dispararem no pregão de segunda-feira, 11, 8,5% e 11,0%, respectivamente. Com isso, o ganho de valor de mercado em dois pregões foi de 32,5 bilhões de reais desde o anúncio da potencial transação. Somadas, as duas possuem, agora, um valor de 129,4 bilhões de reais.

Assim, a nova empresa, que seria 53,1% Hapvida e 46,9% NotreDame Intermédica, ultrapassaria Rede D’Or e B3 e se tornaria a oitava maior da bolsa brasileira em valor de mercado — à frente estão Magalu, Weg, Bradesco, Ambev, Itaú, Petrobras e Vale.

