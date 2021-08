Fundos de investimentos têm R$ 5 bi a receber em precatórios do Guedes

Levantamento do Ministério da Economia mostra que fundos de investimentos têm cerca de 5 bilhões de reais a receber dos cerca de 90 bilhões de reais de precatórios que deveriam ser pagos em 2022. Nesta conta, não estão nem fundos previdenciários, nem imobiliários. Os fundos de investimentos costumam comprar esses precatórios no mercado secundário, ou seja, adiantam o dinheiro com desconto para o dono do processo judicial e depois ficam com os precatórios contra o governo. O ministro Paulo Guedes está tentando convencer o Congresso Nacional a parcelar essa dívida, que está prevista para ser paga em 2022. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem inclusive dito que a pressão para pagamento à vista de precatórios vem de grandes fundos que compraram os títulos com deságio. Lira tem defendido um parcelamento dos precatórios.

Mas, em nota técnica feita pela equipe de Guedes, que rastreou os superprecatórios com valores acima de 66 milhões de reais, os estados aparecem como maiores credores e um total a receber de 17,8 bilhões de reais.